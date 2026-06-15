Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лукьяненко заявил о создании фильма по мотивам книги «Ловец видений»

Он пообещал завершить знаменитую серию «Дозоров».

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко на встрече с журналистами в Перми заявил о создании фильма по мотивам книги «Ловец видений».

15 июня в Пермь приехал автор «Ночного дозора» и ряда других известных книг Сергей Лукьяненко. Он посетил столицу региона, чтобы побывать на премьере спектакля «Рыцари сорока островов» в ТЮЗе — эта постановка стала первой театральной интерпретацией произведения писателя.

После премьеры Сергей Лукьяненко провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о планах создать фильм по своему роману «Ловец видений».

«Мы сейчас приступаем к большой и интересной работе, надеюсь, что снимем хорошее кино. Это мой оригинальный сценарий по отдалённым мотивам книги “Ловец видений”. Я надеюсь, как придумал, как написал текст, так всё и будет воплощено», — сообщил он.

Кроме того, писатель упомянул о возможном создании третьей книги цикла «Черновик. Чистовик». Также он рассказал сайту perm.aif.ru, что намерен завершить знаменитую серию «Дозоров», дописав её финальную часть — «Вечный Дозор».