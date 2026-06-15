Сергей Лукьяненко заявил о создании фильма по мотивам книги «Ловец видений»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко на встрече с журналистами в Перми заявил о создании фильма по мотивам книги «Ловец видений».
15 июня в Пермь приехал автор «Ночного дозора» и ряда других известных книг Сергей Лукьяненко. Он посетил столицу региона, чтобы побывать на премьере спектакля «Рыцари сорока островов» в ТЮЗе — эта постановка стала первой театральной интерпретацией произведения писателя.
После премьеры Сергей Лукьяненко провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о планах создать фильм по своему роману «Ловец видений».
«Мы сейчас приступаем к большой и интересной работе, надеюсь, что снимем хорошее кино. Это мой оригинальный сценарий по отдалённым мотивам книги “Ловец видений”. Я надеюсь, как придумал, как написал текст, так всё и будет воплощено», — сообщил он.
Кроме того, писатель упомянул о возможном создании третьей книги цикла «Черновик. Чистовик». Также он рассказал сайту perm.aif.ru, что намерен завершить знаменитую серию «Дозоров», дописав её финальную часть — «Вечный Дозор».