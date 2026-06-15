Сергей Лукьяненко заявил о создании фильма по мотивам книги «Ловец видений»

«Мы сейчас приступаем к большой и интересной работе, надеюсь, что снимем хорошее кино. Это мой оригинальный сценарий по отдалённым мотивам книги “Ловец видений”. Я надеюсь, как придумал, как написал текст, так всё и будет воплощено», — сообщил он.