Участник «Времени героев» Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

Он рассказал, что стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу. По словам главы города, за время обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны, в частности, патриотическое воспитание молодежи.