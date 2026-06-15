Участник «Времени героев» Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что участник специальной военной операции и программы «Время героев» Александр Попенко стал его советником.
«На общественных началах моим советником стал участник СВО Александр Попенко. С Александром мы познакомились, когда он стал участником программы “Время героев”, инициированной президентом Владимиром Путиным, и начал проходить стажировку в администрации Нижнего Новгорода», — написал Шалабаев в своем канале на платформе «Макс».
Он рассказал, что стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу. По словам главы города, за время обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны, в частности, патриотическое воспитание молодежи.
«В Нижнем Новгороде мы создали хороший фундамент — центр военно-патриотического воспитания, работу которого Александр предложил масштабировать, в том числе вовлекая школы города», — отметил Шалабаев.
Мэр обратил внимание, что, по признаниям Попенко, для него не менее важно и то, что окружает человека каждый день.
«На город смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма», — добавил Шалабаев.