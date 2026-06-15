Экс-сотрудница Сбербанка в Воронеже получила 3,5 года за хищения у банкротов

Уголовное дело расследовалось УФСБ по Воронежской области. Как установило следствие, в прошлом году Андраханова взломала автоматизированную систему «Калита», с помощью которой Сбербанк занимается сбором и распределением просроченной задолженности обанкротившихся клиентов. При обработке платежей от финансовых управляющих она совершила 18 операций по подмене их идентификационных данных на данные своей кредитной карты. В итоге деньги, которые шли в счет погашения кредиторской задолженности, шли на ее счета.