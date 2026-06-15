В стиле соцреализма: в Русском центре искусства рассказали о первой выставке

На первой выставке Русского центра искусства «Живопись, которую мы не потеряли» (6+) в Калининграде будет представлено 75 произведений в стиле соцреализма. Как утверждает пресс-служба учреждения, это один из самых полных в регионе разделов социалистического реализма — живописи, скульптуры и графики 1930−1990-х годов.
«Экспозиция приурочена к 80-летию образования Калининградской области и представит ключевые произведения социалистического реализма. В это время две недели будет открыта часть левого крыла центра (два зала)», — сообщили в РЦИ. Всего будет экспонироваться 75 объектов искусства из собрания Русского центра искусства. Зрители увидят произведения художников из Москвы, Ленинграда и других городов России, а также известных калининградских авторов. Стиль соцреализма предстанет в своей эволюции. Временной и смысловой акцент сделан на послевоенный период, который совпал с образованием и становлением Калининградской области.
Выставка пройдет с 24 июня по 5 июля 2026 года. «Посещение будет сопровождаться медиациями и экскурсиями в экспозиционном пространстве нового музея города», — сообщили в пресс-службе. Приобрести билет можно только онлайн.
Владелец компании АО «Молоко» Рустам Алиев начал коллекционировать картины в 2013 году, и тогда же у него появилась идея создать в Калининграде музей. Все эти годы собиралась и коллекция экспонатов, на сегодня она насчитывает более 1500 живописных и скульптурных произведений. Русский центр искусства на острове между двумя очередями Рыбной деревни — частный проект Алиева. В настоящее время в нем продолжаются строительные и отделочные работы. Открытие всего комплекса запланировано на 2027 г.
Изначально планировалось построить здание Русского центра искусства к 2025 году за 1−1,2 млрд рублей, однако на сентябрь 2025 года речь шла уже о 2−2,5 млрд, сроки ввода здания в эксплуатацию были перенесены. Перенос сроков окончания стройки, по словам создателя Центра, был связан с резким подорожанием стройматериалов и трудностью их доставки в регионе с 2022 г.