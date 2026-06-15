В стиле соцреализма: в Русском центре искусства рассказали о первой выставке

Владелец компании АО «Молоко» Рустам Алиев начал коллекционировать картины в 2013 году, и тогда же у него появилась идея создать в Калининграде музей. Все эти годы собиралась и коллекция экспонатов, на сегодня она насчитывает более 1500 живописных и скульптурных произведений. Русский центр искусства на острове между двумя очередями Рыбной деревни — частный проект Алиева. В настоящее время в нем продолжаются строительные и отделочные работы. Открытие всего комплекса запланировано на 2027 г.