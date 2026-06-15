Кружева, детские игрушки и матрешки: новая выставка НХП открылась в «Рекорде»

Выставка «Дело рук» (0+) открылась в культурном центре «Рекорд» в Нижнем Новгороде. Данный проект объединяет выставочную, образовательную и интерактивную программы, посвященные семье, преемственности и передаче опыта через рукотворное искусство, рассказала директор Фонда развития НХП Нижегородской области Елена Краюшкина сегодня, 15 июня, во время экскурсии по локации.
«На выставке представлены изделия от 23 предприятий, которые работают и сегодня. Наша задача показать не только красоту изделий, но и наполнить их глубоким смыслом. В каждом предмете НХП есть символы и знаки», — рассказала Краюшкина.
Напомним, что «Дело рук» отличается от классических выставок НХП. Ее организаторы отказались от избыточных декораций в пользу минимализма, чтобы каждый экспонат «говорил сам за себя».
Посетителям, кроме экспонатов, будут представлены лекции (0+) с мастерами НХП, директорами таких предприятий — на них можно будет узнать о связи современного искусства с народными промыслами. Организованы будут и мастер-классы по хохломской росписи, плетению венков и созданию брелоков в стиле городецкой и новинской игрушки. Попасть на такие мероприятия можно только после предварительной регистрации.
«На втором этаже у нас находится фотовыставка о работе мастеров. Сейчас, когда процесс автоматизации настолько велик, уникальность такого ручного труда неоспорима», — уточнила Елена Краюшкина.
По ее словам, каждый кадр был специально запечатлен в момент рождения той или иной вещи: на снимках можно увидеть процесс создания матрешек, елочных игрушек, ножей, кружева.
Ранее сообщалось, что пятнадцать специалистов удостоены звания «Заслуженный мастер НХП Нижегородской области».