Кружева, детские игрушки и матрешки: новая выставка НХП открылась в «Рекорде»

Посетителям, кроме экспонатов, будут представлены лекции (0+) с мастерами НХП, директорами таких предприятий — на них можно будет узнать о связи современного искусства с народными промыслами. Организованы будут и мастер-классы по хохломской росписи, плетению венков и созданию брелоков в стиле городецкой и новинской игрушки. Попасть на такие мероприятия можно только после предварительной регистрации.