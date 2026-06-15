Диетолог Соколова объяснила, как правильно питаться в жару

Лето — время, когда многие замечают, что желание поесть уменьшается. Диетолог-нутрициолог Елена Соколова в интервью 450media.ru разъяснила причины этого явления и дала советы по питанию в жаркую погоду.
Снижение аппетита в жару — естественная реакция организма. Тело стремится сохранить прохладу, и метаболизм замедляется. Это позволяет уменьшить расход энергии на согревание, ведь процесс пищеварения сам по себе выделяет тепло. Таким образом, организм снижает чувство голода, чтобы избежать внутреннего перегрева.
Кроме того, в жару кровь активно приливает к коже, что способствует потоотделению. В результате кровоснабжение желудочно-кишечного тракта временно ухудшается. Это подавляет сигналы голода, которые поступают в мозг.
Попытки насильно есть большие порции в жару могут негативно сказаться на здоровье. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и усиливает стресс для организма, который уже работает в режиме терморегуляции.
Елена Соколова рекомендует в летний период придерживаться дробного питания. В рацион стоит включить небольшие порции овощей, лёгких супов, нежирного белка и достаточное количество жидкости. Важно помнить, что отсутствие аппетита не означает, что организм не нуждается в питательных веществах.
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