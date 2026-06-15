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Комиссии по этике создадут после слов курского чиновника на совещании с Хинштейном

По следам инцидента, произошедшего на оперативном совещании в правительстве Курской области 15 июня, в каждом муниципалитете региона будут созданы комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

По следам инцидента, произошедшего на оперативном совещании в правительстве Курской области 15 июня, в каждом муниципалитете региона будут созданы комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Сегодня в ходе совещания речь губернатора Александра Хинштейна касательно наведения порядка в сквере «Спутник» была прервана выкриком по аудиосвязи. Предположительно, сказано было: «Пошел вон!». Как сообщал «Ъ-Черноземье», слова прозвучали из студии Льговского района и принадлежали Павлу Вертикову, исполняющему обязанности главы района. Сам господин Вертиков заявил, что в студии был сотрудник и «они с ним разговаривали» по другому вопросу. Александр Хинштейн подчеркнул, что свяжется с находящимся в отпуске главой района и будет ставить вопрос о том, чтобы Павел Вертиков понес наказание за случившееся.

«К сожалению, после нескольких прецедентов вижу, что это становится принципиальным вопросом. В каждом случае, когда чиновник позволяет себе лишнего, это бросает серьезную тень на всю систему власти в целом. Подобное поведение чиновников в регионе недопустимо», — написал господин Хинштейн в «Макс».

Говоря о «нескольких прецедентах», Александр Хинштейн, по всей видимости, имел в виду заседание в мае этого года, когда в прямом эфире нецензурно выругался глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Брань прозвучала в тот момент, когда господин Хинштейн спросил чиновника о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. Матерное высказывание, вероятно, было обращено к одному из подчиненных господина Зайцева, находившихся в кабинете. Губернатор тогда обещал «отдельно разобраться» с инцидентом.

«Обращаюсь ко всем коллегам: вы — представители власти. Никаких нарушений этики не должно быть в принципе. Любой вопрос можно решить дипломатично, без хамства и грубости. Мы пытаемся вернуть доверие, которое и без того оказалось в последнее время подорвано», — резюмировал губернатор Курской области в своем сообщении.

Кроме того, по данным ТАСС, администрация Льговского района Курской области готовит документы на объявление выговора Павлу Вертикову за грубую фразу во время заседания.

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