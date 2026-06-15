Комиссии по этике создадут после слов курского чиновника на совещании с Хинштейном

Сегодня в ходе совещания речь губернатора Александра Хинштейна касательно наведения порядка в сквере «Спутник» была прервана выкриком по аудиосвязи. Предположительно, сказано было: «Пошел вон!». Как сообщал «Ъ-Черноземье», слова прозвучали из студии Льговского района и принадлежали Павлу Вертикову, исполняющему обязанности главы района. Сам господин Вертиков заявил, что в студии был сотрудник и «они с ним разговаривали» по другому вопросу. Александр Хинштейн подчеркнул, что свяжется с находящимся в отпуске главой района и будет ставить вопрос о том, чтобы Павел Вертиков понес наказание за случившееся.