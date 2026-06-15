В Волжском полиция выдворила 8 иностранцев за нарушение закона

Кроме того, к ответственности привлекли два юридических лица. Их оштрафовали за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Подобные рейды в городе Волжском продолжатся. Полиция призывает всех соблюдать закон и не пытаться обойти установленные правила.