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В Волжском полиция выдворила 8 иностранцев за нарушение закона

Рейд «Нелегал» выявил 18 нарушителей миграционного законодательства среди приезжих.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском сотрудники полиции провели масштабный рейд «Нелегал», направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские проверили 68 человек, из которых 18 иностранцев доставили в отдел для разбирательства. В итоге составили 16 административных протоколов за различные нарушения правил пребывания в России. Восемь иностранных граждан, грубо нарушивших закон, выдворят за пределы страны.

Кроме того, к ответственности привлекли два юридических лица. Их оштрафовали за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Подобные рейды в городе Волжском продолжатся. Полиция призывает всех соблюдать закон и не пытаться обойти установленные правила.