«Творческая переработка»: «Акфен» подготовил новый проект отеля напротив башни Врангеля в Калининграде

«Акфен» подготовил новый проект отеля напротив башни Врангеля в Калининграде. Документация прошла историко-культурную экспертизу. Акт опубликовали на сайте регионального правительства.
Новое здание планируют разместить между улицами Черняховского, Пролетарской и Озёрным проездом. Площадь участка с кадастровым номером 39:15:131845:41 составляет семь тысяч квадратных метров. Там намерены возвести пятиэтажный комплекс, состоящий из двух секций. В нём оборудуют 284 номера класса четыре звезды. На первом этаже предполагается обустройство ресторана и торговых помещений, под землёй — паркинга на 118 автомобилей. Общая площадь объект превышает 28 тысяч квадратных метров.
Разработанный проект регенерации в значительной степени цитирует архитектурные решения 1920−30-х годов: кирпичный функционализм в сочетании с светло-серым гранитом являются творческой переработкой ганзейской архитектуры. Такой подход, по сути, является регенерацией исторической застройки. Создание квартальной застройки типично для настоящего города и является преемственной градостроительной структурой, исторического подхода к развитию городской среды, — говорится в описании проекта.
Рядом с будущей гостиницей располагается несколько объектов культурного наследия, ближайшие из которых — бывшие казармы кирасирского полка XIX века на улице Пролетарской, 90−92 и жилой дом 1925 года на улице Черняховского, 17. Чтобы минимизировать «дополнительные деформации окружающей застройки», приняли наиболее «жёсткий» вариант разработки и крепления котлована (два яруса распорных конструкций). При проведении работ обещают вести постоянный мониторинг с геодезическим и визуальным контролем за состоянием существующих зданий.
Проект будущего комплекса с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного наследия разрабатывала компания «БалтСитиСервис». Документацию проверял эксперт «НПЦ по охране памятников» Владимир Ярош. Он выдал положительное заключение.
Ранее на пересечении улицы Черняховского и Озёрного проезда размещалось здание цейхгауза Врангелевского кирасирского полка. С 1960-х годов в нём находилась кондитерская фабрика, в 2008-м предприятие закрылось. Спустя четыре года комплекс выкупил один из крупнейших калининградских застройщиков «Акфен».
В 2016 году сооружения на территории бывшей кондитерской фабрики снесли. Владелец участка собирался построить на этом месте гостиницу. Однако позднее планы изменились.
В 2021 году «Акфен» представил концепцию торгово-офисного комплекса на пересечении Черняховского и Озёрного проезда. Проект одобрили на архитектурном совете. Инвестору выдали разрешение на строительство, но к работам так и не приступили.
В 2024 году учредитель компании Ибрагим Байтаров рассказывал, что вернулся к идее строительства гостиницы. Тогда инвестор занялся разработкой новой концепции. Для управления будущим отелем хотели пригласить оператора из Санкт-Петербурга.
Изображения из акта историко-культурной экспертизы.