«Творческая переработка»: «Акфен» подготовил новый проект отеля напротив башни Врангеля в Калининграде

Рядом с будущей гостиницей располагается несколько объектов культурного наследия, ближайшие из которых — бывшие казармы кирасирского полка XIX века на улице Пролетарской, 90−92 и жилой дом 1925 года на улице Черняховского, 17. Чтобы минимизировать «дополнительные деформации окружающей застройки», приняли наиболее «жёсткий» вариант разработки и крепления котлована (два яруса распорных конструкций). При проведении работ обещают вести постоянный мониторинг с геодезическим и визуальным контролем за состоянием существующих зданий.