Для строительства берегозащитных сооружений в Филино в пятый раз ищут подрядчика

Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, из них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.