Для строительства берегозащитных сооружений в Филино в пятый раз ищут подрядчика

ГБУ «Балтберегозащита» в пятый раз ищет подрядчика для строительства противооползневых и берегозащитных сооружений в районе посёлка Филино. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 15 по 24 июня. Итоги аукциона планируют подвести 26 июня. Максимальная цена контракта — 1 350 984 594 рубля. Исполнить его необходимо до конца 2027 года, закончить работы — не позднее 10 декабря. Порядка 1,1 млрд планируют освоить в текущем году, ещё 193,1 млн — в 2027-м.
Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, из них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.
Первую попытку найти подрядчика для строительства противооползневых сооружений в районе Филино власти предприняли в декабре 2025 года. Следующие торги объявили в феврале, марте и апреле. На участие в аукционах не было подано ни одной заявки.
Областные власти выдали разрешение на строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Филино Светлогорского округа 21 апреля 2026 года. Документ будет действовать в течение двух лет. Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:17:040003:220 и 39:17:040004:22, предназначенными под санитарную охрану курорта федерального значения.