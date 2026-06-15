В РАН объяснили заход рыб-фугу в акваторию Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Ученые объясняют заход рыб-фугу в акваторию Приморья усилением теплых течений. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Юлия Требухова.
«Последние три десятилетия в связи с наблюдаемыми климатическими изменениями и общей тенденцией повышения температуры воды в заливе Петра Великого Японского моря поимки рыб-фугу фиксируются достаточно регулярно. Миграции конкретных видов рыб, и рыб-фугу в том числе, на север их ареала ученым отследить просто невозможно — для этого необходимы специальные исследования, в том числе прежде всего постоянные судовые наблюдения Появление рыб-фугу является обычной историей, это связано с сезонным усилением теплых течений: Цусимского и Восточно-Корейского», — рассказала Требухова.
Она добавила, что в российских водах рыбы-собаки никогда не являлись многочисленными, а поимки различных видов рыб-собак в водах российского Дальнего Востока описывали многие исследователи.
Рыба-фугу и рыба-собака, известная также как скалозуб или такифугу — это названия одного и того же представителя семейства иглобрюховых. В социальных сетях распространяются публикации и видео, авторы которых утверждают, что рыбы-фугу стали чаще появляться в акватории Приморья.