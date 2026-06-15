В РАН объяснили заход рыб-фугу в акваторию Приморья

«Последние три десятилетия в связи с наблюдаемыми климатическими изменениями и общей тенденцией повышения температуры воды в заливе Петра Великого Японского моря поимки рыб-фугу фиксируются достаточно регулярно. Миграции конкретных видов рыб, и рыб-фугу в том числе, на север их ареала ученым отследить просто невозможно — для этого необходимы специальные исследования, в том числе прежде всего постоянные судовые наблюдения Появление рыб-фугу является обычной историей, это связано с сезонным усилением теплых течений: Цусимского и Восточно-Корейского», — рассказала Требухова.