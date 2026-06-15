Первые результаты ЕГЭ на Дону появятся в во второй половине июня

Даты указаны в графике экзаменационных испытаний. Пятнадцатого июня одиннадцатиклассники Ростовской области сдают биологию, географию и письменную часть иностранных языков. А восемнадцатого и девятнадцатого июня ребятам предстоит сдать устную часть по лингвистике и информатику. Проверенные работы по уже сданным предметам начнут появляться в личном кабинете выпускников уже со второй половины июня. Обычно на проверку уходит от десяти до четырнадцати дней. Ранее школьники уже написали историю, литературу, химию, русский язык, математику, обществознание и физику. А вот результаты пересдач в резервные дни, которые пройдут в начале июля, станут известны лишь к середине следующего месяца. Основной период сдачи экзаменов на Дону продлится до девятого июля. Для тех, кому понадобится пересдать какой-либо предмет по уважительной причине, предусмотрены резервные дни с двадцать второго по двадцать пятое июня, а также восьмого и девятого июля. Тем, кто по объективным причинам не смог сдать экзамены в основное время, дадут еще один шанс в начале сентября.