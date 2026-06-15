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Дневное пекло уступит место ночной прохладе в Волгограде

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют на территории области во вторник и среду, в Волгограде — только в среду.

Синоптики сообщают: в Волгограде станет прохладнее. В ночь с 15 на 16 июня, как и со вторника на среду, температура будет держаться в районе 17…19º, а в ночь на четверг, 18 июня, — 15…17º.

Днем вторника в областном центре ожидается 26…28º, в среду — 25…27º, а в четверг — 29…31º.

В целом на территории региона в ночь на вторник столбик термометра опуститься до 14…19º, а при прояснении до 9º, на этом же уровне будет держаться в ночь на среду, а в четверг опустится на один градус, до 13…18º

Днем во вторник обещают 25…30º, в среду — 22…27º, в четверг — 26…31º, в северо-западных районах — 23…26º.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют на территории области во вторник и среду, в Волгограде — только в среду.

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