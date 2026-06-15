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В Беларуси два бизнесмена придумали, как скрыть от государства 5 млн рублей

В Полоцке будут судить двух предпринимателей, утаивших от государства 5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Два бизнесмена из Полоцка и Новополоцка придумали, как скрыть от государства 5 млн рублей. Подробности рассказали в прокуратуре Витебской области.

Фигурантами уголовного дела стали 45-летний и 53-летний жители Полоцка и Новополоцка. Предприниматели с июня 2018 года по декабрь 2023 года работали от имени двух субъектов хозяйствования Полоцкого района в оптовой торговле продуктами и промтоварами. При этом мужчины договорились незаконно минимизировать налоговые обязательств.

Чтобы искусственно завысить затраты они подделывали товаросопроводительные документы на поступление и дальнейшую реализацию товарно-материальных ценностей в адрес других предприятий. Потом подложная документация включалась в бухучет подконтрольных фирм. И по этим недостоверным данным уже в налоговые декларации вносились фиктивные суммы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

— В результате противоправных действий фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, — прокомментировали в прокуратуре.

Предприниматели нанесли ущерб государству в особо крупном размере. Их будут судить за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы (ч.3 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). До суда один фигурант находится под подпиской о невыезде, другой — под стражей. Кроме того, прокуратура в интересах государства предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемых ущерба в виде неуплаченных налогов на сумму более 4,3 миллиона рублей.

Тем временем в соседней с Беларусью Польше врач закопала на участке более 30 эмбрионов после опытов.

И мы писали, что под Полоцком четвертый день разыскивают белоруса, который отправился на подводную рыбалку и пропал.