В Беларуси два бизнесмена придумали, как скрыть от государства 5 млн рублей

Предприниматели нанесли ущерб государству в особо крупном размере. Их будут судить за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы (ч.3 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). До суда один фигурант находится под подпиской о невыезде, другой — под стражей. Кроме того, прокуратура в интересах государства предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемых ущерба в виде неуплаченных налогов на сумму более 4,3 миллиона рублей.