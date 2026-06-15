Краевая прокуратура проведет прием по нарушению сроков ожидания медпомощи

Прокуратура Пермского края проведет прием населения по вопросам соблюдения сроков ожидания оказания медицинской помощи. На вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Наталья Трясцына.
Прием состоится 16 июня в Перми на ул. Луначарского, 60, каб. 101−102 по графику работы прокуратуры.
Согласно федеральному законодательству и Программе госгарантий, установлены официальные предельные сроки ожидания медицинской помощи по полису ОМС:
— скорая медицинская (экстренная) помощь — безотлагательно;
— неотложная помощь — не более 2 часов с момента обращения;
— прием участкового врача — не более 24 часов с момента обращения в поликлинику;
— прием узких специалистов — не более 14 рабочих дней со дня обращения;
— диагностика — не более 14 рабочих дней со дня обращения;
— сложные исследования — не более 30 рабочих дней со дня выдачи направления;
— плановая госпитализация, дневной стационар или специализированная помощь — не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления;
— специализированная помощь при онкологии — консультации специалистов и инструментальные исследования не более 3 рабочих дней.