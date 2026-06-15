Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевая прокуратура проведет прием по нарушению сроков ожидания медпомощи

На вопросы жителей региона ответит старший прокурор ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края проведет прием населения по вопросам соблюдения сроков ожидания оказания медицинской помощи. На вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Наталья Трясцына.

Прием состоится 16 июня в Перми на ул. Луначарского, 60, каб. 101−102 по графику работы прокуратуры.

Согласно федеральному законодательству и Программе госгарантий, установлены официальные предельные сроки ожидания медицинской помощи по полису ОМС:

— скорая медицинская (экстренная) помощь — безотлагательно;

— неотложная помощь — не более 2 часов с момента обращения;

— прием участкового врача — не более 24 часов с момента обращения в поликлинику;

— прием узких специалистов — не более 14 рабочих дней со дня обращения;

— диагностика — не более 14 рабочих дней со дня обращения;

— сложные исследования — не более 30 рабочих дней со дня выдачи направления;

— плановая госпитализация, дневной стационар или специализированная помощь — не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления;

— специализированная помощь при онкологии — консультации специалистов и инструментальные исследования не более 3 рабочих дней.