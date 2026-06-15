На нижегородскую трамвайную концессию выделят еще 3,5 млрд рублей

Проект, запущенный в 2022 году, оценивается в 50 миллиардов рублей. За прошедшее время стоимость материалов существенно выросла: хотя команде удалось оптимизировать расходы и поначалу даже добиться экономии, сохранить изначальные параметры финансовой модели уже невозможно.