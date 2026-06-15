На нижегородскую трамвайную концессию выделят еще 3,5 млрд рублей

В 2026 году расходы министерства транспорта Нижегородской области вырастут на 3,496 миллиарда рублей — финансирование поступит из федерального бюджета, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Эти средства направят на компенсацию роста стоимости материалов (в том числе трамвайных рельсов) в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде.
Дополнительно бюджет региона выделит 223 миллиона рублей в качестве софинансирования. Поправку предварительно одобрил комитет по бюджету областного заксобрания.
По словам заместителя министра транспорта и автодорог Дениса Рябинина, федеральная поддержка позволит завершить строительную часть концессии в 2027—2028 годах.
Проект, запущенный в 2022 году, оценивается в 50 миллиардов рублей. За прошедшее время стоимость материалов существенно выросла: хотя команде удалось оптимизировать расходы и поначалу даже добиться экономии, сохранить изначальные параметры финансовой модели уже невозможно.
На текущий момент проложено 115 километров трамвайных путей из 149 запланированных, почти полностью закуплен подвижной состав. Впереди — приобретение нескольких вместительных трамваев, а также модернизация депо и тяговых подстанций.
Основную часть работ намерены закончить в 2027 году. Денис Рябинин отметил, что Нижегородская область — наиболее подготовленный регион среди восьми участников программы, поэтому ей выделили увеличенный объём средств из федерального бюджета. Модернизацией трамвайной сети занимается ООО «Экологические проекты», подконтрольное региональным властям.
Ранее сообщалось, что Минтранс начнет предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород.