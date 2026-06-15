«Торпедо» начнет новый сезон с четырех выездных матчей подряд

Стартовый матч нижегородцы проведут 5 сентября в Москве против «Спартака». Затем команда отправится в Минск, где 7 сентября встретится с местным «Динамо». После этого «Торпедо» вновь сыграет в столице — 9 сентября соперником станет ЦСКА. Завершит выездную серию матч в Тольятти против «Лады», который состоится 11 сентября.