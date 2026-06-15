Рубль подослабнет: в Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу лета

Аксаков допустил, что к концу лета ставка опустится ещё на один процентный пункт. По его мнению, с учётом последних данных ЦБ мог бы действовать смелее: в отдельные недели за последний месяц цены в стране даже снижались. Однако регулятор, вероятно, выберет более осторожный вариант, в том числе из-за возможного ослабления рубля и его влияния на инфляцию.