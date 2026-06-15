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Патрушев назвал тех, кто угрожает бить по Калининграду, ненормальными

Патрушев: угрозы в адрес Калининградской области выдвигают ненормальные люди.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать патологически ненормальные люди, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области и что у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.

«Так могут заявлять патологически ненормальные люди», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете», комментируя слова Будриса.

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