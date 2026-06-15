Патрушев назвал тех, кто угрожает бить по Калининграду, ненормальными

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать патологически ненормальные люди, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Так могут заявлять патологически ненормальные люди», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете», комментируя слова Будриса.
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