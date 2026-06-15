Дела в Европе идут по катастрофическому сценарию, заявил Патрушев

«Может быть, я скажу несколько грубо, но когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление», — добавил Патрушев и отметил, что имеет в виду угрозы Литвы в адрес Калининградской области.