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Дела в Европе идут по катастрофическому сценарию, заявил Патрушев

Патрушев: дела в Европе идут по катастрофическому сценарию.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает, что либо в Европе найдутся политики, мыслящие прагматично, либо она придет к катастрофе, отметив, что пока события развиваются по второму сценарию.

«Они (политики-прагматики — ред.) либо найдутся, либо Европа придет к катастрофе. Пока что события развиваются по второму сценарию, причем некоторым европейским странам прямо-таки неймется», — сказал Патрушев.

Он пояснил свой прогноз.

«Может быть, я скажу несколько грубо, но когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление», — добавил Патрушев и отметил, что имеет в виду угрозы Литвы в адрес Калининградской области.

Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, добавив, что у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова литовского главы МИД, заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград заявлением «на грани безумия».

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