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В Калининграде врачи спасли мужчину, который весил 170 кг

70-летнему горожанину помогли специалисты больницы скорой медицинской помощи.

За жизнь 170-килограммового пациента, поступившего в крайне тяжелом состоянии, врачи Калининградской больницы скорой медицинской помощи боролись больше 2 месяцев. В итоге ему удалось преодолеть тяжелую сердечную недостаточность, осложнения со стороны легких и почек, а также похудеть. Об этом рассказали в медучреждении.

Госпитализировали 70-летнего горожанина в январе, ему диагностировали желудочное кровотечение, декомпенсированную сердечную недостаточность и целый ряд сопутствующих заболеваний. Он уже практически не мог самостоятельно передвигаться и тяжело дышал.

Отмечается, что значительная часть массы тела мужчины была связана с задержкой жидкости в организме.

После длительного и непростого лечения и выведения жидкости вес снизился почти на 70 кг.

Уже стабилизированного пациента перевели из реанимации в кардиологическое отделение, а затем направили на реабилитацию.

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