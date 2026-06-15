В Калининграде врачи спасли мужчину, который весил 170 кг

За жизнь 170-килограммового пациента, поступившего в крайне тяжелом состоянии, врачи Калининградской больницы скорой медицинской помощи боролись больше 2 месяцев. В итоге ему удалось преодолеть тяжелую сердечную недостаточность, осложнения со стороны легких и почек, а также похудеть. Об этом рассказали в медучреждении.