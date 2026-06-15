Патрушев рассказал, зачем Литва угрожает Калининградской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой авантюре всю Европу. Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету. И все равно Вильнюс лезет на рожон», — сказал Патрушев.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше