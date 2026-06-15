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Патрушев рассказал, зачем Литва угрожает Калининградской области

Патрушев: угрожая Калининграду, Литва хочет склонить к военной авантюре Европу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.

«Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой авантюре всю Европу. Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету. И все равно Вильнюс лезет на рожон», — сказал Патрушев.

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