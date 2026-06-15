Патрушев рассказал, зачем Литва угрожает Калининградской области

«Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой авантюре всю Европу. Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету. И все равно Вильнюс лезет на рожон», — сказал Патрушев.