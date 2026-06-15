Ремонтом поликлиники в Курской области за 118 млн займется местная компания

Согласно технической документации (8687963), подрядчику предстоит отремонтировать трехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. Ему необходимо заменить полы, потолки, стены, окна и двери. Во всех помещениях требуется залить новые ровные полы с последующей укладкой линолеума, керамогранита или плитки, оштукатурить и окрасить стены, смонтировать металлические и пластиковые дверные и оконные блоки. Кроме того, «Проф строй монтаж» должен отремонтировать кровлю крыльца и козырьки, подвал, чердак, отмостку и фасад, обновить инженерные системы, пожарные шкафы и фильтры для воды. Источник финансирования — федеральные средства и региональный бюджет. Гарантийный срок составляет не менее пяти лет.