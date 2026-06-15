Ремонтом поликлиники в Курской области за 118 млн займется местная компания

В Курской области в рамках аукциона с третьего раза нашли подрядчика для капитального ремонта поликлиники центральной районной больницы в поселке Пристень на улице Октябрьской, 28. Им стало местное ООО «Проф строй монтаж», контракт с которым заключили за 117,8 млн при начальной цене 128,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно технической документации (8687963), подрядчику предстоит отремонтировать трехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. Ему необходимо заменить полы, потолки, стены, окна и двери. Во всех помещениях требуется залить новые ровные полы с последующей укладкой линолеума, керамогранита или плитки, оштукатурить и окрасить стены, смонтировать металлические и пластиковые дверные и оконные блоки. Кроме того, «Проф строй монтаж» должен отремонтировать кровлю крыльца и козырьки, подвал, чердак, отмостку и фасад, обновить инженерные системы, пожарные шкафы и фильтры для воды. Источник финансирования — федеральные средства и региональный бюджет. Гарантийный срок составляет не менее пяти лет.
По данным Rusprofile, ООО «Проф строй монтаж» зарегистрировано в ноябре 2008 года в Курске. Основной вид деятельности — работы строительные отделочные. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Сергей Должиков, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у ООО «Курск проект строй» с тем же видом деятельности (принадлежит господину Должикову). Выручка «Проф строй монтажа» в 2025 году составила 7,6 млн, чистая прибыль — 791 тыс. руб.
Аукционы на выполнение ремонта той же поликлиники с начальной суммой контракта 123 млн руб. проводились дважды — 10 и 30 апреля 2026 года. Оба признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
В мае белгородское ООО «Ремотделстрой», 30% долей которого принадлежат члену Совета депутатов Губкинского городского округа Роману Шарапонову, выиграло (8655502) подряд на ремонт детской поликлиники № 2 Старооскольской окружной детской больницы за 137,5 млн руб.