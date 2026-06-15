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РЖД приостановили продажу билетов на сентябрь на ряд поездов с юга РФ

Причина — ремонт на инфраструктуре.

Продажа билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь временно приостановлена. Причина — ремонт инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена», — сообщили в РЖД.

«В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться», — уточнили в компании, принеся извинения пассажирам за доставленные неудобства.