РЖД приостановили продажу билетов на сентябрь на ряд поездов с юга РФ

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена», — сообщили в РЖД.