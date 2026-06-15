Нагрузка превышена в 12 раз: губернатор Кубани обратился к федеральным дорожникам из-за пробок к морю

За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также 5,5 километра мостов и путепроводов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе профильного совещания. Глава Кубани отметил, что дорожная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни людей, развитие экономики и курортного потенциала региона, но ключевым приоритетом всегда остается безопасность.
«Дорожная сеть Кубани — одна из самых протяженных в стране, больше 43 тысяч километров», — рассказал Кондратьев.
Он также отметил, что объемы финансирования дорожной отрасли стараются ежегодно наращивать. В текущем году дорожный фонд региона составил 64 миллиарда рублей. Эти средства направили на продолжение строительства крупных объектов, таких как обходы Тимашевска и станицы Ленинградской, комплексную модернизацию транспортной сети Краснодара, а также плановое обновление региональных трасс.
Особое внимание Вениамин Кондратьев уделил проблеме летних пробок. В пик отпускного сезона нагрузка на кубанские дороги превышает нормативную в 12 раз, так как миллионы туристов едут на автомобилях к черноморскому побережью.
Глава региона рассказал, что организация реверсивного движения в разгар сезона создает серьезные трудности для водителей.
«Наша общая задача — сделать поездки по краю комфортными, а не создавать людям лишние проблемы в пик сезона», — сказал губернатор.