Нагрузка превышена в 12 раз: губернатор Кубани обратился к федеральным дорожникам из-за пробок к морю

За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также 5,5 километра мостов и путепроводов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе профильного совещания. Глава Кубани отметил, что дорожная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни людей, развитие экономики и курортного потенциала региона, но ключевым приоритетом всегда остается безопасность.