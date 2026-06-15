МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.