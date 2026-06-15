В Волгоградской области женщина умерла после расправы мужа над их сыном

ВОЛГОГРАД, 15 июн — РИА Новости. Женщина скончалась после того, как супруг убил у нее на глазах их сына в рабочем поселке Городище Волгоградской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.
«Ночью 13 июня 2026 года в ходе семейного застолья между подозреваемым и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе ссоры отец нанес сыну не менее 12 ударов ножом в область груди, живота, шеи и верхних конечностей, тот погиб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, мать убитого также скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.