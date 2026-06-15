В Волгоградской области женщина умерла после расправы мужа над их сыном

«Ночью 13 июня 2026 года в ходе семейного застолья между подозреваемым и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем», — говорится в сообщении ведомства.