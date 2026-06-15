В Волгограде у экс-чиновника Росприроднадзора изымают две квартиры и иномарку, нажитых не на зарплату и оформленных на маму

В Волгограде Дзержинский районный суд рассмотрит дело о конфискации имущества на 15,5 миллиона рублей у бывшего замруководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В доход государства хотят обратить почти новенькую Toyota RAV 4 и две квартиры в новостройках, которые экс-чиновник приобрел не на зарплату и в обход антикоррупционного законодательства оформил на маму. Дата первого судебного заседания по делу об обращении имущества Александра Галушкина назначена на 13 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.