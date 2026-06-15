В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка

ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Машину скорой помощи не пустили на территорию воронежского развлекательного комплекса, где чуть не утонула девочка, медики добирались до пострадавшего ребенка пешком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Машину скорой медицинской помощи (СМП), которая приехала на вызов за 7 минут, действительно не пропустили на территорию развлекательного комплекса, объяснив это отсутствием подъездных путей к месту происшествия. Бригада СМП добиралась до пострадавшей пешком в сопровождении сотрудника комплекса», — сообщили в пресс-службе минздрава Воронежской области.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.