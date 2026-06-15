В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка

В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.