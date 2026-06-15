Воронежцы купили 7 тонн книг на ярмарке Платоновского фестиваля

Книжная ярмарка в этом году традиционно прошла на Советской площади в облцентре. На ней были представлены павильоны с современной прозой и поэзией, научно-популярными изданиями, фантастикой, альбомами художников, книгами по психологии, истории, философии, социологии, искусству. Также на площади работал детский шатер, в котором издательства устроили для юных читателей мастер-классы, игры и викторины.