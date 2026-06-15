Каждый шестой ростовчанин формирует дополнительный капитал на пенсию

В Ростове-на-Дону каждый шестой формирует дополнительный капитал на пенсию, большинство — только после 40 лет, следует из аналитического исследования. Опрошенные хотели бы получать почти 59 тыс. рублей в месяц и накопить около 6 млн рублей, чтобы жить с комфортом после завершения трудовой деятельности.
16% жителей Ростова-на-Дону регулярно или время от времени откладывают на пенсию. Это примерно столько же, сколько и в среднем по стране. Однако 71% сберегателей начинают копить на эту цель после 40 лет.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, ростовчане рассчитывают сохранять привычный образ жизни и уровень потребления даже после завершения карьеры.
«Для достатка участникам опроса нужно получать 58,6 тыс. рублей в месяц, а также обладать финансовым резервом в 5,8 млн рублей. Пока люди копят на эту цель после 40 лет. Однако если начать раньше, то вкладывая по 2−3 тысячи рублей в месяц, можно ставить даже более амбициозные цели. Главное — откладывать регулярно. Делать это можно, например, с программой долгосрочных сбережений. По ней на личные взносы начисляют доплату от государства», — говорит Елена Руфова.
Добавим, что опрос прошёл в мае 2026 года среди 11 тысяч респондентов из 37 крупных городов России.