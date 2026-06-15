Каждый шестой ростовчанин формирует дополнительный капитал на пенсию

«Для достатка участникам опроса нужно получать 58,6 тыс. рублей в месяц, а также обладать финансовым резервом в 5,8 млн рублей. Пока люди копят на эту цель после 40 лет. Однако если начать раньше, то вкладывая по 2−3 тысячи рублей в месяц, можно ставить даже более амбициозные цели. Главное — откладывать регулярно. Делать это можно, например, с программой долгосрочных сбережений. По ней на личные взносы начисляют доплату от государства», — говорит Елена Руфова.