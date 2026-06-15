Благополучие ветром сдует! Что запрещено на Лукьяна Ветряка, 16 июня 2026-го

В день Лукьяна Ветряка было принято широко распахивать окна и двери, чтобы ветерок прошёлся по всем комнатам. Верили, что сквозняк выдувает весь скопившийся негатив, а также предотвращает болезни: «годовая грязь и болезни выветриваются из дома». Также было строго запрещено сушить бельё в доме — верили, что вся нечистая сила в этот день прячется в простынях и наволочках, а избавиться от неё помогает только уличный ветер.