Благополучие ветром сдует! Что запрещено на Лукьяна Ветряка, 16 июня 2026-го

В светском календаре 16 июня — это день, когда вторая жизнь вещей встречается с хрустом свежего огурца, день, в котором экологическая ответственность и гастрономическое удовольствие смотрят в одну сторону.
Всемирный день вторичной переработки — о том, как научиться видеть ресурс там, где мы привыкли видеть мусор. День свежих овощей — о том, как получать витамины и энергию прямо с грядки. Один праздник — о здоровье планеты, другой — о здоровье человека. И оба — о бережном отношении. Только к разным объектам.
Recycling: когда мусор становится седьмым ресурсом.
18 марта (а в 2026 году — 16 июня, если смотреть на календарную сетку) мир отмечает Всемирный день переработки (Global Recycling Day). Праздник молодой — он появился в 2018 году по инициативе Международной ассоциации переработчиков и Global Recycling Foundation. Цель: напомнить, что отходы — это не конец истории, а начало новой.
Идеологи движения называют переработку «седьмым ресурсом» — наравне с водой, воздухом, углём и нефтью. И цифры это подтверждают: переработка одной тонны бумаги спасает 17 деревьев, 26 000 литров воды и сокращает выбросы СО₂; алюминий можно перерабатывать бесконечно, экономя 95% энергии; стекло не теряет качества даже после многократной переработки.
В 2026 году девиз дня: «Don’t Think Waste. Think Opportunity!» — «Не думай об отходах. Думай о возможностях!». Организаторы призывают видеть в мусоре не проблему, а шанс для творчества и новых бизнес-моделей.
Овощи: хрустящий фундамент здоровья.
Второй праздник — День свежих овощей — тоже отмечается 16 июня. У него нет официального учредителя: праздник вырос из инициативы диетологов и энтузиастов здорового питания в конце XX века, а зародился в США как National Fresh Vegetable Day. В России его поддерживает Роспотребнадзор, используя как повод для просвещения.
Дата выбрана не случайно: июнь — время, когда с грядок сходят первые огурцы, кабачки, редис и зелень. Это сезон, когда овощи максимально доступны и полезны. Свежие овощи — главный источник витаминов, минералов и пищевых волокон, необходимых для нормального обмена веществ, иммунитета и профилактики болезней. И что важно: в отличие от мяса или молока, заменить овощи в рационе просто нечем.
Эти два праздника на одной дате своего рода два взгляда на ответственность. Переработка учит нас не закапывать ресурсы в землю, а возвращать их в оборот. Свежие овощи напоминают, что лучшее лекарство от авитаминоза — не в аптеке, а на грядке.
Так что этот день хорош для того, чтобы рассортировать мусор и приготовить летний салат. И подумать: ресурсы планеты и ресурсы нашего организма требуют одинаково бережного обращения. И у того, и у другого нет бесконечного запаса прочности. А значит, не стоит превращать ни своё здоровье, ни здоровье Земли в отходы, которые можно было бы использовать повторно.
Два Лукиллиана.
В этот день православная церковь чтит память двух Лукиллианов.
Мученика Лукиллиана Антиохийского (Византийского), который жил в III веке в правление императора Аврелиана. В старости он был языческим жрецом, но осознал ложность язычества, принял крещение и начал проповедовать христианство. За это его сначала бросили в тюрьму, затем в раскалённую печь, но неожиданно начался дождь, и пламя угасло. Тогда праведника отправили в Византию и казнили, пригвоздив к кресту. Вместе с ним пострадали и его ученики — Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и дева Павла.
И священномученика Лукиллиана Бельгийского, который родился в I веке в Риме, происходил из знатной семьи и после знакомства с апостолом Петром принял крещение. Позднее был рукоположен в епископы и отправлен проповедовать на Запад, где был казнён за веру.
Традиции дня: наблюдение за ветром.
В народном календаре этот день получил звучные названия: Лукьян Ветряк, Лукьян Ветреник, а также Колодец, Лука-ветряк.
Название «Ветряк» возникло не случайно. На Руси верили, что именно в этот день ветер становится главным вестником судьбы — по его направлению и силе можно было предсказать, каким будет лето, уродится ли хлеб и чего ждать от осени. Крестьяне говорили: «Лукьян понимал все ветра — знал, какую весть он принесёт, добрую или плохую».
Другое название — «Колодец» — связано с тем, что 16 июня было принято искать место для колодца. Вода, найденная в этот день, считалась особенно чистой, студёной и целебной. Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать.
Самая важная традиция дня — наблюдение за направлением ветра. По нему предсказывали, каким будет лето и урожай:
Южный ветер — к быстрому росту яровых (овса, пшеницы, ячменя и гречихи); сулил сытый, богатый год.
Северо-западный или северо-восточный ветер — к сырой, пасмурной погоде, дождям и болезням, которые могли навредить посевам и сенокосу.
Восточный ветер — наихудшее предзнаменование; связывали с приходом засухи, зноя, а также различных инфекций и недугов.
Если вихрь медленно поднимался с земли к небу и долго вращался — в ближайшие дни будет ясная, тёплая погода.
Ритуалы дня: запустить сквозняк.
Также 16 июня называли «Колодцем», потому что в этот день было принято определять место для будущего колодца. Существовал удивительный способ:
Клали сковороду на землю вверх дном на ночь.
Наутро проверяли: если сковорода намокла — значит, вода близко, место удачное для рытья колодца.
Вода, найденная в этот день, считалась особенно чистой, студёной и целебной.
Чтобы задобрить капризного святого, которому подвластны ветра, крестьяне проводили специальные ритуалы:
Выносили в поле жбан с квасом и оставляли его. Если квас к вечеру покрывался пузырями — значит, святой остался доволен и пошлёт благодатные дожди. Если же квас не бродил — говорили, что дар пришёлся не по душе.
Вывешивали на улицу нательные рубашки и бельё. Считалось, что ветер «выдует» из одежды все страхи и болезни, очистит душу хозяина.
В день Лукьяна Ветряка было принято широко распахивать окна и двери, чтобы ветерок прошёлся по всем комнатам. Верили, что сквозняк выдувает весь скопившийся негатив, а также предотвращает болезни: «годовая грязь и болезни выветриваются из дома». Также было строго запрещено сушить бельё в доме — верили, что вся нечистая сила в этот день прячется в простынях и наволочках, а избавиться от неё помогает только уличный ветер.
Кроме ветра, на Лукьяна обращали внимание на другие приметы:
Гроза предвещала плохой сенокос.
Проливной дождь — к богатому урожаю грибов. Говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».
Утренний туман, стелющийся по воде — к ясному, солнечному дню.
Запреты в Лукьянов день: деньги не пересчитывать.
Чего категорически нельзя было делать 16 июня:
Пересчитывать деньги на улице и носить много наличных — наши предки верили, что ветер «сдует» финансовое благополучие.
Идти против ветра и подставлять лицо ветру — особенно если ветер резкий; говорили, что так можно «нахвататься болячек».
Рассказывать о своих планах, мечтах и снах — ветер может унести возможность их реализовать.
Ссориться, ругаться, сквернословить — любое злое слово может быть подхвачено ветром и приумножено.
Плохо думать и нервничать — считалось, что несчастья в этот день могут удвоиться.
Выходить на пахоту и заниматься тяжёлым полевым трудом — такой труд в этот день не принесёт плодов.
Сушить бельё внутри дома — чтобы нечистая сила не спряталась в простынях.
Начало Петрова поста.
Одним словом, 16 июня — это день, когда стихия ветра становится главным оракулом, предсказывающим судьбу урожая и здоровье людей.
Центральное место занимает культ святых мучеников — Лукиллиана Антиохийского, чудесно спасённого от огня дождём, и Лукиана Бельгийского, епископа-проповедника.
«Ветряная магия» — наблюдение за направлением ветра — имела для крестьянина жизненно важное значение: по ней судили, быть ли году сытым или голодным. Обряд с колодцем и сковородой — архаичный способ гидрогеологии, основанный на вековых наблюдениях за влажностью почвы.
Задабривание святого жбаном кваса и вывешивание одежды на ветер — яркий пример народного синкретизма, где христианская молитва соседствует с дохристианскими верованиями в очистительную силу ветра. День приходится на начало Петрова поста, что накладывает строгие ограничения на пищу и призывает к душевной тишине.
Многочисленные запреты (на деньги, на ссоры, на тяжёлый труд, на сокровенные мечты) связаны с представлением о том, что в этот «ветреный» день человек особенно уязвим, и любое неверное действие может быть «разнесено ветром» по всему белому свету, принося беды и несчастья.
Как прожить 16 июня: проветрите дом.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к их современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Проветрите дом. Откройте окна и двери настежь, создайте сквозняк. Представляйте, как ветер выдувает из вашего дома застоявшуюся энергию, усталость и мелкие неприятности. Это и полезно для здоровья, и дань древней мудрости.
2. Понаблюдайте за ветром. Выйдите на улицу, определите направление ветра. Южный — к удаче в делах («богатый урожай»), северный — к переменам, восточный — повод быть осторожнее.
3. Высушите бельё на балконе или улице. Следуя традиции «очищения одежды ветром», вывесите постельное бельё или полотенца на свежий воздух. В древности верили, что ветер «выдует» из тканей страхи и болезни.
4. Не носите с собой много наличных и не пересчитывайте деньги на улице. В эпоху безналичных расчётов этот запрет легко соблюсти. По примете, ветер может «сдуть» финансовое благополучие.
5. Не рассказывайте о своих планах и мечтах. Постарайтесь сегодня сохранить в тайне свои проекты и сокровенные желания. Считается, что ветер может «унести» возможность их реализовать.
6. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что злые слова в этот день могут быть подхвачены ветром и приумножены.
7. Соблюдайте лёгкость в питании. 16 июня — первый день Петрова поста. Пост нестрогий, но хороший повод отказаться от мяса и алкоголя в пользу овощей, фруктов и рыбы.
Приметы дня на 16 июня:
Южный ветер — к быстрому росту яровых, к богатому урожаю.
Северо-западный или северо-восточный ветер — к сырой погоде и болезням.
Восточный ветер — к засухе, зною и инфекциям.
Вихрь поднимается от земли к небу — к ясной, солнечной погоде.
Гроза — к плохому сенокосу.
Проливной дождь — к богатому урожаю грибов.
Утренний туман над водой — к ясному и солнечному дню.
Роса на траве после рассвета — к хорошему урожаю льна.
Лошадь фыркает — к осадкам.
Крик совы — к ненастью.