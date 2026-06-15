В Анапе открыли новый корпус одной из крупнейших детских здравниц курорта

Новый комплекс «Аврора» детского лагеря санаторного типа «Вита» открыли в Анапе в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Корпус рассчитан на единовременное пребывание 800 ребят. С учетом этого курорт «Вита» летом сможет принимать до 15 тыс. детей со всей страны. В торжественном открытии участвовали представители администрации и депутатского корпуса совета города-курорта, профильных министерств Краснодарского края, специалисты ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани и надзорных органов.
«В новом корпусе предусмотрены все условия для комфортного отдыха детей. Жилые комнаты не уступают современным отельным номерам, обустроены два просторных обеденных зала, аудитории и амфитеатры для проведения массовых мероприятий. В свободное время ребята смогут посещать масштабную аквазону с четырьмя бассейнами для детей разных возрастов», — отметил генеральный директор лагеря Василий Димоев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.