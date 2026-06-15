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Губернатор Кобзев: на месте падения Ту-22М3 локализован пожар на 400 квадратах

В Иркутской области произошло крушение дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Губернатор региона сообщил о локализации пожара на площади 400 квадратных метров. Все четыре члена экипажа доставляются в больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области на месте крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ликвидируют возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он уточнил, что в Боханском районе сейчас работают пожарные расчеты.

«На данный момент пожар локализован на площади 400 кв. м.» — написал глава области в своем канале в MAX.

Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, доставляются в больницу. Ранее в Минобороны уточнили, что авария произошла при заходе бомбардировщика на посадку.