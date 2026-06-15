Губернатор Кобзев: на месте падения Ту-22М3 локализован пожар на 400 квадратах

В Иркутской области на месте крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ликвидируют возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он уточнил, что в Боханском районе сейчас работают пожарные расчеты.