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Отменены речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском

Запуск нового речного маршрута был запланирован на 15 июня.

Источник: Нижегородская правда

Первый рейс судна на подводных крыльях «Валдай» из Нижнего Новгорода в Дзержинск отменили. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Водолет».

Запуск нового речного маршрута был запланирован на 15 июня. Однако рейс пришлось отменить по техническим причинам. Подробности в компании не уточнили.

Перевозчик также сообщил, что о начале навигации по данному направлению и возобновлении продажи билетов пассажиров проинформируют дополнительно.

Напомним, маршрут между Нижним Новгородом и Дзержинском должен был стать одним из новых направлений речных перевозок в Нижегородской области в навигацию 2026 года.

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