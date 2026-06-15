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FT: венесуэльцы разочаровались в Трампе

Британская газета Financial Times утверждает, что многие в Венесуэле якобы обрадовались, когда Вашингтон захватил президента Николаса Мадуро. Теперь же они жалуются, что с «приходом» в Венесуэлу США ничего не изменилось к лучшему.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

FT напоминает, что на прошлой неделе Трамп заявил, что Венесуэла «стала счастливой страной». Однако Карлос Салазар, координатор коалиции профсоюзов, настаивает, что это не соответствует действительности: «Здесь, в Венесуэле, мы должны сказать Трампу, что счастливых нет».

Опросы, недавно проведенные в Венесуэле, показывают, что популярность президента США, «взлетевшая» после январской спецоперации по захвату Мадуро, начала снижаться. Венесуэльцы недовольных медленными темпами перемен, утверждает FT.

Опрос, проведенный в мае компанией Meganálisis, показал, что рейтинг одобрения Трампа рухнул с 75 пунктов в марте до 47 пунктов в апреле, а, судя по опросу Atlas Intel и Bloomberg, он снизился с 53% в феврале до 45% в мае.

Согласно FT, помимо освобождения политзаключенных и повышения терпимости к публичным демонстрациям, многие венесуэльцы говорят, что до сих пор не видят существенных изменений в стране, где годовая инфляция превышает 600%.

После свержения Мадуро правительство США взяло на себя управление нефтяными доходами Венесуэлы и добыча нефти начала набирать обороты, но многие простые венесуэльцы утверждают, что практически ничего не знают о том, используется ли эта система в их интересах, и не видят улучшения уровня жизни. «В стране не наблюдается никаких экономических улучшений. Даже если доходы от нефти и увеличились, до нас они не доходят», — говорит Оскар Монтеро из Каракаса.

Венесуэльцы, по данным FT, не могут удовлетворить основные потребности: средний доход в размере 240 долларов по-прежнему значительно отстает от потребностей домохозяйств.

В последние месяцы тысячи людей выходили на улицы с протестами, требуя повышения минимальной заработной платы, но безрезультатно, отмечает британская газета. «С 3 января [захвата Мадуро] в стране мало что изменилось. Они [власти] освободили некоторых заключенных… но экономическая ситуация остается плачевной», — говорит Лус Бланко, владелица небольшого ресторана.

Оливер Диас, торговец кофе на улицах Каракаса, высказал аналогичное мнение: «Мадуро ушел, но все осталось по-прежнему… цены продолжают расти, а мы просто пытаемся свести концы с концами».

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