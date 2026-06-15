FT: венесуэльцы разочаровались в Трампе

После свержения Мадуро правительство США взяло на себя управление нефтяными доходами Венесуэлы и добыча нефти начала набирать обороты, но многие простые венесуэльцы утверждают, что практически ничего не знают о том, используется ли эта система в их интересах, и не видят улучшения уровня жизни. «В стране не наблюдается никаких экономических улучшений. Даже если доходы от нефти и увеличились, до нас они не доходят», — говорит Оскар Монтеро из Каракаса.