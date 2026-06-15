FT: венесуэльцы разочаровались в Трампе

FT напоминает, что на прошлой неделе Трамп заявил, что Венесуэла «стала счастливой страной». Однако Карлос Салазар, координатор коалиции профсоюзов, настаивает, что это не соответствует действительности: «Здесь, в Венесуэле, мы должны сказать Трампу, что счастливых нет».
Опрос, проведенный в мае компанией Meganálisis, показал, что рейтинг одобрения Трампа рухнул с 75 пунктов в марте до 47 пунктов в апреле, а, судя по опросу Atlas Intel и Bloomberg, он снизился с 53% в феврале до 45% в мае.
После свержения Мадуро правительство США взяло на себя управление нефтяными доходами Венесуэлы и добыча нефти начала набирать обороты, но многие простые венесуэльцы утверждают, что практически ничего не знают о том, используется ли эта система в их интересах, и не видят улучшения уровня жизни. «В стране не наблюдается никаких экономических улучшений. Даже если доходы от нефти и увеличились, до нас они не доходят», — говорит Оскар Монтеро из Каракаса.
В последние месяцы тысячи людей выходили на улицы с протестами, требуя повышения минимальной заработной платы, но безрезультатно, отмечает британская газета. «С 3 января [захвата Мадуро] в стране мало что изменилось. Они [власти] освободили некоторых заключенных… но экономическая ситуация остается плачевной», — говорит Лус Бланко, владелица небольшого ресторана.
Оливер Диас, торговец кофе на улицах Каракаса, высказал аналогичное мнение: «Мадуро ушел, но все осталось по-прежнему… цены продолжают расти, а мы просто пытаемся свести концы с концами».