Предприятие «Югра Сервис» из Нижневартовска оптимизирует рабочие процессы

Компания «Югра Сервис» из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном департаменте промышленности.
«Югра Сервис» специализируется на комплексном ремонте и обслуживании оборудования нефтегазодобывающего комплекса. Ключевая цель участия в проекте — обеспечить ежегодный прирост производительности труда на 5%. Для этого предприятие будет применять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций (РЦК). В компании выберут пилотный поток для оптимизации, проведут стартовое совещание и обучение сотрудников, а также выполнят детальную диагностику выбранного процесса.
Напомним, специалисты РЦК помогли уже 70 предприятиям Югры. Присоединиться к проекту предприятия могут на сайте производительность.рф или обратиться в фонд развития Югры по телефону 8 (3467) 351−546 (доб. 140) или по электронной почте: cse@fondugra.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.