Предприятие «Югра Сервис» из Нижневартовска оптимизирует рабочие процессы

«Югра Сервис» специализируется на комплексном ремонте и обслуживании оборудования нефтегазодобывающего комплекса. Ключевая цель участия в проекте — обеспечить ежегодный прирост производительности труда на 5%. Для этого предприятие будет применять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций (РЦК). В компании выберут пилотный поток для оптимизации, проведут стартовое совещание и обучение сотрудников, а также выполнят детальную диагностику выбранного процесса.