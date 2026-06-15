Чинить снесённую с общежития крышу в Перми будет подрядчик фонда капремонта

Администрация Ленинского района сообщила, что восстановлением кровли дома по ул. Дедюкина, 7 будет заниматься подрядная организация краевого Фонда капитального ремонта.
Подрядчик уже провёл подготовительные работы, к основным видам работ подрядчик приступит 16 июня.
«Дом находится под управлением ТСЖ. Уборка упавших конструкций относится к полномочиям товарищества собственников жилья как организации, управляющей домом. Администрация района и департамент ЖКХ Перми подготовили необходимый пакет документов для оперативного включения объекта в перечень работ Фонда капремонта», — сообщили в администрации корреспонденту perm.aif.ru.
Напомним, вечером 13 июня с крыши общежития на ул. Профессора Дедюкина в Перми порывом ветра снесло часть кровли. Никто из жильцов не пострадал. Однако люди переживают, что дождями зальёт квартиры, пока нарушена крыша. К ситуации подключилась краевая прокуратура.