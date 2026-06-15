Чинить снесённую с общежития крышу в Перми будет подрядчик фонда капремонта

Напомним, вечером 13 июня с крыши общежития на ул. Профессора Дедюкина в Перми порывом ветра снесло часть кровли. Никто из жильцов не пострадал. Однако люди переживают, что дождями зальёт квартиры, пока нарушена крыша. К ситуации подключилась краевая прокуратура.