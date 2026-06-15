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Машины мешают трамваям: что изменилось на перекрёстке Комсомольской и Карла Маркса

Проблемы начались после настройки регуляторов.

Источник: Клопс.ru

На улице Комсомольской в Калининграде изменили режим работы двух светофоров перед перекрёстком с Карла Маркса. Автомобили начали задерживаться на путях и мешать движению трамваев, рассказали «Клопс» водители.

Один регулятор установлен непосредственно у пересечения Комсомольской и Карла Маркса. Второй находится в нескольких десятках метров от него, он регулирует движение рельсового транспорта, машин, выезжающих с Фестивальной аллеи, и пешеходов.

Раньше оба светофора работали синхронно: красный и зелёный включались одновременно. Теперь разрешающий проезд через Карла Маркса сигнал горит 23 секунды, а второй — 44 секунды. Машины закупоривают основной перекрёсток, скапливаются между светофорами, перекрывая выезд с дороги вдоль Фестивальной аллеи, занимая трамвайные пути и пешеходный переход.

В Калининграде наметилась серьёзная системная проблема в настройке светофоров. Недавно изменили режим работы регуляторов на пересечении улиц Генерал-лейтенанта Озерова и Гаражной. Почему новая схема создаёт проблемы для автомобилистов и угрожает безопасности пешеходам, «Клопс» рассказывал в очередном выпуске «Авторазбора».

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