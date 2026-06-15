В день донора 144 калининградца сдали кровь

144 калининградца сдали кровь 15 июня в День донора в Калининграде. Акцию провели на площади Победы и на Станции переливания крови на ул. Чкалова. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Отмечается, что еще 10 неравнодушных человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Акции будут продолжать.
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