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В день донора 144 калининградца сдали кровь

Еще 10 человек вступили в регистр доноров костного мозга.

Источник: Комсомольская правда

144 калининградца сдали кровь 15 июня в День донора в Калининграде. Акцию провели на площади Победы и на Станции переливания крови на ул. Чкалова. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что еще 10 неравнодушных человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Акции будут продолжать.

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