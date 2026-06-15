Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские школьники выбрали для сдачи на ЕГЭ китайский язык

Чаще всего выпускники сдают английский язык.

Источник: Живем в Нижнем

Самым популярным иностранным языком у сдающих ЕГЭ в Нижегородской области является английский. 15 июня по этому предмету отчитались 1680 выпускников. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на министра образования региона Михаила Пучкова.

По данным главы нижегородского ведомства, немецкий язык решили сдавать в этот раз только 10 школьников. Еще двое — продемонстрировали свое знание китайского.

Михаил Пучков отметил, что с ЕГЭ никого не удаляли — выпускные испытания прошли штатно.

Ранее министр прокомментировал запрет на посещение туалетов для сдающих ОГЭ.