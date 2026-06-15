Нижегородские школьники выбрали для сдачи на ЕГЭ китайский язык

Самым популярным иностранным языком у сдающих ЕГЭ в Нижегородской области является английский. 15 июня по этому предмету отчитались 1680 выпускников. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на министра образования региона Михаила Пучкова.
По данным главы нижегородского ведомства, немецкий язык решили сдавать в этот раз только 10 школьников. Еще двое — продемонстрировали свое знание китайского.
Михаил Пучков отметил, что с ЕГЭ никого не удаляли — выпускные испытания прошли штатно.
Ранее министр прокомментировал запрет на посещение туалетов для сдающих ОГЭ.