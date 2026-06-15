В Башкирии обновили дорогу М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки

В этом году планируется привести в нормативное состояние около 16 км дороги М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. По состоянию на июнь отремонтировали 5,2 км трассы в Альшеевском и Чишминском районах. На остальных участках работы продолжаются. Завершить ремонт планируется до конца года. Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют около 200 км дорог и 15 мостов.