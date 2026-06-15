В Башкирии обновили дорогу М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки

Участок дороги М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки протяженностью 3,5 км отремонтировали в Чишминском районе Республики Башкортостан. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В нормативное состояние привели участок вблизи деревни Ирек. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.
«Дорога М−5 “Урал” — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки входит в опорную сеть России. Она проходит по территории Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов и обеспечивает выезд на федеральную трассу М−5 “Урал”. Кроме того, это туристическое направление, благодаря которому можно добраться до гор Сусактау, Сатыртау, Ярыштау, а также до самого крупного озера Башкирии — Аслыкуля, на котором любят отдыхать жители и гости республики», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
В этом году планируется привести в нормативное состояние около 16 км дороги М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. По состоянию на июнь отремонтировали 5,2 км трассы в Альшеевском и Чишминском районах. На остальных участках работы продолжаются. Завершить ремонт планируется до конца года. Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют около 200 км дорог и 15 мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.