Единовременное пособие при рождении ребенка получили 5,8 тысячи семей Прикамья

Единовременное пособие не нужно оформлять через работодателя. Отделение Соцфонда России по Пермскому краю выплачивает его проактивно на основании сведений органов ЗАГС в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации рождения. Если один из родителей работает или служит, то пособие предоставят по месту работы или службы родителя.