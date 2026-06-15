Школа искусств и ремесел «Изограф» откроется в Нижнем Новгороде в сентябре

Школа искусств и ремесел «Изограф» откроется в Нижнем Новгороде 1 сентября 2026 года. Она получила лицензию на образовательную деятельность и готовится принять первых учеников, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Новое творческое пространство расположилось в историческом здании на улице Ульянова.
На трех этажах школы будут работать как традиционные художественные мастерские, так и современные технологические классы. Воспитанники смогут осваивать живопись маслом, лепку из глины, работу на графических планшетах, а также изучать программу Figma для создания творческих проектов и возможности нейросетей. Всего в школе планируется открыть более 30 образовательных направлений.
Особое внимание в «Изографе» намерены уделять поддержке талантливых детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Этот подход продолжает традиции основателя школы — заслуженного художника РСФСР Дмитрия Арсенина.
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