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Школа искусств и ремесел «Изограф» откроется в Нижнем Новгороде в сентябре

Школа получила лицензию на образовательную деятельность и готовится принять первых учеников.

Источник: Нижегородская правда

Школа искусств и ремесел «Изограф» откроется в Нижнем Новгороде 1 сентября 2026 года. Она получила лицензию на образовательную деятельность и готовится принять первых учеников, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Новое творческое пространство расположилось в историческом здании на улице Ульянова.

На трех этажах школы будут работать как традиционные художественные мастерские, так и современные технологические классы. Воспитанники смогут осваивать живопись маслом, лепку из глины, работу на графических планшетах, а также изучать программу Figma для создания творческих проектов и возможности нейросетей. Всего в школе планируется открыть более 30 образовательных направлений.

Особое внимание в «Изографе» намерены уделять поддержке талантливых детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Этот подход продолжает традиции основателя школы — заслуженного художника РСФСР Дмитрия Арсенина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новое отделение обучения юных операторов БПЛА открылось в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

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