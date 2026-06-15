Производитель янтарных украшений из Калининграда пробился в финал всероссийского конкурса «Молодой промышленник года». Об успехе главы компании «АмберТим» Константине Матвейчуке рассказали в пресс-службе областного правительства. Его предприятие занимается производством ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря.
В этом году победителей народного голосования выбирают среди финалистов, вошедших в топ-200 премии. Они представляют 65 регионов России. Проголосовать можно до 21 июня на сайте премии.
Победителей объявят в июле на церемонии награждения в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
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