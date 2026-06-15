Прокуратура оштрафовала детсад в Гусеве за ремонт в присутствии детей

«Установлено, что в апреле 2026 года на территории МАДОУ “Детский сад № 5” в присутствии детей проводились ремонтные работы, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья детей. По данному факту городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — сообщили в надзорном ведомстве.