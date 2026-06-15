Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура оштрафовала детсад в Гусеве за ремонт в присутствии детей

В ведомстве сочли, что ремонтные работы создавали угрозу безопасности жизни и здоровья детей.

В Гусеве дошкольное учреждение оштрафовано в связи с проведением ремонтных работ во время образовательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в апреле 2026 года на территории МАДОУ “Детский сад № 5” в присутствии детей проводились ремонтные работы, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья детей. По данному факту городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения дела детсад оштрафован на 30 тыс. рублей. Получить оперативный комментарий в образовательном учреждении не удалось.

Фото пресс-службы областной прокуратуры.