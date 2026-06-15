В Москве начался суд по делу о подрыве основателя батальона «АрБат» Саркисяна

Позднее сестра Гзырянца рассказывала, что ее брат уехал на Украину еще в 2017 году и несколько раз попадал в СИЗО. В 2024 году Григор признался ей, что на одном из допросов ему предложили сделку — ~выполнить задание в Москве в обмен на свободу.~ Помимо слежки за Саркисяном, Гзырянц должен был помочь соучастникам преступления с регистрацией. По данному факту в СК России также возбудили уголовное дело.