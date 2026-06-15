Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильную экспозицию «Освобождение. Мир народам» показали в Хабаровске

Проект «Освобождение. Мир народам» представили студентам в ТОГУ.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) состоялась презентация комплексной мобильной экспозиции проекта «Освобождение. Мир народам», сообщили в медиацентре вуза.

В основе экспозиции — уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня». Проект включает шесть модулей, каждый из которых посвящен ключевым страницам освободительной кампании 1943−1945 годов.

Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин подчеркнул важность изучения подлинных документов для глубокого понимания истории.

«Когда студенты не просто слушают лекции, а берут в руки подлинные документы эпохи и общаются с теми, чье детство опалила война, то рождается та самая живая связь поколений, без которой невозможно воспитать настоящего гражданина. Нашим студентам-журналистам, рекламщикам и будущим историкам предстоит донести эту правду так, чтобы ее услышало новое поколение, и я уверен, что увиденное на этой выставке станет основой для честных и глубоких журналистских работ», — сказал он.

По словам организаторов, первыми экспозицию посмотрели студенты направлений подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью», которые в дальнейшем планируют использовать фотодокументы в различных журналистских проектах, посвященных знаменательным датам Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

В рамках презентации прошло занятие для участников патриотического клуба «Поиск» и Лаборатории исторической реконструкции.

Как сообщили в медиацентре, все студенты и сотрудники ТОГУ смогут изучить переданные университету материалы.

Проект «Освобождение. Мир народам» реализуется медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.