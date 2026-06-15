Мобильную экспозицию «Освобождение. Мир народам» показали в Хабаровске

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) состоялась презентация комплексной мобильной экспозиции проекта «Освобождение. Мир народам», сообщили в медиацентре вуза.
В основе экспозиции — уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня». Проект включает шесть модулей, каждый из которых посвящен ключевым страницам освободительной кампании 1943−1945 годов.
Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин подчеркнул важность изучения подлинных документов для глубокого понимания истории.
«Когда студенты не просто слушают лекции, а берут в руки подлинные документы эпохи и общаются с теми, чье детство опалила война, то рождается та самая живая связь поколений, без которой невозможно воспитать настоящего гражданина. Нашим студентам-журналистам, рекламщикам и будущим историкам предстоит донести эту правду так, чтобы ее услышало новое поколение, и я уверен, что увиденное на этой выставке станет основой для честных и глубоких журналистских работ», — сказал он.
По словам организаторов, первыми экспозицию посмотрели студенты направлений подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью», которые в дальнейшем планируют использовать фотодокументы в различных журналистских проектах, посвященных знаменательным датам Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
В рамках презентации прошло занятие для участников патриотического клуба «Поиск» и Лаборатории исторической реконструкции.
Как сообщили в медиацентре, все студенты и сотрудники ТОГУ смогут изучить переданные университету материалы.
Проект «Освобождение. Мир народам» реализуется медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.