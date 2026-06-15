Мобильную экспозицию «Освобождение. Мир народам» показали в Хабаровске

«Когда студенты не просто слушают лекции, а берут в руки подлинные документы эпохи и общаются с теми, чье детство опалила война, то рождается та самая живая связь поколений, без которой невозможно воспитать настоящего гражданина. Нашим студентам-журналистам, рекламщикам и будущим историкам предстоит донести эту правду так, чтобы ее услышало новое поколение, и я уверен, что увиденное на этой выставке станет основой для честных и глубоких журналистских работ», — сказал он.