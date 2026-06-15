Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области на три дня

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются вечером 15 июня до конца суток, продолжатся в течение 16 июня, а также ночью и утром 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Метеорологи прогнозируют комплекс опасных явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и порывистым ветром скоростью 20−22 м/с. Неблагоприятные условия будут наблюдаться местами по территории области.
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