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263 тысяч тонн песка на 49 миллионов рублей незаконно добыли под Дзержинском

Организаторов нелегального карьера будут судить в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче песка. Перед судом предстанут двое жителей региона, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год мужчины организовали добычу песка на земельных участках рядом с Дзержинском. При этом необходимых разрешений от Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области они не получили. Добытый песок грузили в самосвалы и затем продавали покупателям.

Следователи подсчитали, что за это время было незаконно добыто более 263 тысяч тонн полезного ископаемого. Причиненный государству ущерб превысил 49 миллионов рублей.

Незаконную деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно со специалистами областного Минэкологии. Во время обысков правоохранители изъяли самосвалы, погрузчик, компьютерную технику, документы и другие предметы, которые могут служить доказательствами по делу.

В настоящее время материалы расследования направлены в Дзержинский городской суд Нижегородской области. Третьего предполагаемого участника схемы продолжают проверять в рамках отдельного уголовного производства.

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