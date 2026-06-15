263 тысяч тонн песка на 49 миллионов рублей незаконно добыли под Дзержинском

По версии следствия, с 2023 по 2025 год мужчины организовали добычу песка на земельных участках рядом с Дзержинском. При этом необходимых разрешений от Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области они не получили. Добытый песок грузили в самосвалы и затем продавали покупателям.